Bankalar saat kaçta açılıp kapanıyor? 27 Nisan Pazartesi banka açılış kapanış saatleri...

Ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle pek çok tedbir alınmış durumda. Bunlardan biri de bankaların çalışma saatleri. Pek çok bankacılık işlemi mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılırken şubelerden yapılan bankacılık işlemleri için banka açılış kapanış saatleri araştırılıyor. Peki bugün bankalar saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte 27 Nisan Pazartesi banka açılış kapanış saatleri...

Bankalar saat kaçta açılıyor? Banka çalışma saatleri? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bankacılık işlemleri içn şubeye gitmek durumunda olanlar bankaların açılış kapanış saatlerini araştırıyor. Peki bankalar bugün kaçta açılıyor? İşte 27 Nisan Pazartesi banka çalışma saatleri... BANKALAR KAÇTA AÇILIP KAPANIYOR? ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ Ziraat Bankası çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi. HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ Halkbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi. VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ Vakıfbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi. Şekerbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası çalışma saatleri 12:00 - 17:00 arası olarak belirlendi.