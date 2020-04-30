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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Nisan Perşembe döviz kuru...

? Euro ne kadar? Perşembe kuru...

Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. kuru koronavirüsten nasıl etkilendi? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar oldu? İşte Perşembe ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Nisan Perşembe döviz kuru...

30.04.2020, 09:10

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5530 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmaları merakla araştırıyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 30 Nisan Perşembe döviz kuru...

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