Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Nisan Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Döviz kuru koronavirüsten nasıl etkilendi? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar oldu? İşte 30 Nisan Perşembe döviz kuru...