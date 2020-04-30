Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5530 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmaları merakla araştırıyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 30 Nisan Perşembe döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 30 Nisan Perşembe döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.