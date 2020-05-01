Komşu gürültüsüne ses yalıtımıyla son

29 Nisan 'Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü' kapsamında bir açıklama yapan Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Gökçe, İZODER olarak öncelikli hedeflerinin yalıtım bilincini Türkiye çapında yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı. Levent Gökçe, günümüzde binalarda en önemli sorunlardan birinin gürültü olduğunu belirterek, küresel salgın nedeniyle toplumun çoğunlukla evde kaldığı günlerde daha fazla hissedilen komşu gürültüsünden korunmak için ses yalıtımının önemine dikkat çekti.



Ses yalıtımının, toplumu ilgilendiren önemli bir konu olduğunu kaydeden Gökçe, "Bugün özellikle büyük şehirlerde yaşamımızın her alanında, farkında olmadan gürültüye maruz kalıyor ve bunun olumsuz etkilerini gün geçtikçe daha fazla hissediyoruz" dedi.



Gelişmiş ülkelerde yalıtım konusunda yüksek hassasiyet olduğunu ve ses yalıtımının çağdaş yaşam standartlarının oluşmasına katkı sağladığını vurgulayan Gökçe, "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, 1 Haziran 2018'de yürürlüğe girdi. Böylece, ses yalıtımının yeni binalarda uygulanması zorunlu hale getirildi" dedi.

Yavuz KARAMAN