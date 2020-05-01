STAR Rafineri sayesinde Petkim salgını hissetmedi

SOCAR Türkiye, Kovid-19 salgınında dünya genelinde pek çok üretici ham maddeye ulaşma sıkıntısı yaşarken, Petkim'e entegre olarak hayata geçirdiği STAR Rafineri sayesinde üretime tam kapasiteyle devam ediyor. SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ham madde olarak kullandığı ve geçmişte ithal etmek zorunda olduğu naftayı artık STAR Rafineri'den karşılayan Petkim, salgın sürecinde üretimini aksatmadan devam ettirerek, özellikle tıbbi malzeme ham maddesi üretiminde sektöre büyük katkı sağladı.



SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, Türkiye'de reel sektörün tek bir noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri'nin Petkim'in ham madde ihtiyacını karşıladığını ve Kovid-19 salgınının çeşitli sektörlerin üretim sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşamasına rağmen, Petkim'in bu süreçte üretimini güçlendirdiğini söyledi.