Dünyanın yeni üretim üssü Türkiye olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında, Türkiye'nin korona virüs salgını sonrası dünyanın yeni üretim üssü haline gelmesi için gerekti tüm adımların atılması, altyapının hazırlanması talimatı verdi. Erdoğan, "Bu süreçte üretim konusunda kesinlikle hiçbir aksamaya fırsat verilmemeli" dedi. Son MYK toplantısında, korona virüs sonrası dönem dünyanın nasıl olacağı da masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmeler şöyle:



RİSK PAYLAŞILACAK

Dünyanın en büyük stratejik üretim üssü olan Çin salgın sonrası bu özelliğini kaybedecek. ABD ve Avrupa'dan gelen açıklamalar bunu ortaya koyuyor. Çin'e bağımlı olmak riskli görülüyor. Tek bir yerde üretim yaptırmak yerine riski dağıtmak için farklı ülkeler devreye sokulacak. Yeni dönemde riski paylaştırma politikaları uygulanacak. Üretim üssü olarak bir başka ülke bulundurmaları gerekecek. Bu konuda Çin'e alternatif olacak tek ülke şu anda Türkiye. Dünyanın yeni üretim üssü olma yolunda Türkiye yıldızlaşacak. Talebin Türkiye'ye kayacağı görünüyor. Burada sorun, talebi karşılayacak teknolojik altyapı. 'Bin yazılımcı' projesi de bunun bir parçası.



SALGINLA MÜCADELE BAŞARISI ÖRNEK OLDU

Toplantıda yapılan bir başka değerlendirme de "Salgınla mücadelede ortaya koyduğu başarı, Türkiye'nin dışarıdaki algısını değiştirdi. Özellikle, yabancı ülkelere yapılan tıbbi yardımlar bunu etkiledi" şeklinde oldu. "Avrupa ve ABD, Çin'e alternatif olacak ülkenin Türkiye olduğunu zaten biliyor. Türkiye'nin dünyanın yeni üretim üssü olma hedefindeki ilk adımı zaten bu tıbbi yardımlarla atılmış oldu. Bu konuda her türlü alt yapı hazır. Özellikle, elektronik, makine , bilişim, sektörü konusunda Çin'e alternatif olacağız" denildi.

YIL SONUNA KADAR SALGIN ÖNCESİNE DÖNERİZ

Korona virüs sonrası dünya ekonomisinde yüzde 3 küçülme bekleniyor. MYK toplantısında, "Biz bunun altından kalkarız. Diğer ülkelere göre çok düşük bir fatura ödeyeceğiz. Haziran'dan itibaren çarklar dönmeye başlayacak. Yıl sonuna kadar kovit öncesi seviye döneriz" değerlendirmesinde bulunuldu. Toplantıda Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yeni üretim üssü olabilmesi için teknolojik alt yapıdan insan gücüne kadar gerekli tüm hazırlıkların yapması gerektiğinin altını çizdi.



ZÜBEYDE YALÇIN