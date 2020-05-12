12 Mayıs Salı altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Dün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan tamamladı. Altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,15 azalışla 387 bin 750 liraya geriledi. 12 Mayıs Salı altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? Altın almak isteyenler ya da elindeki altını satmak isteyenler merakla piyasalardaki son durumu araştırıyor. İşte 12 Mayıs Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:383,94 TL

Satış Fiyatı:388,56 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:621,90 TL

Satış Fiyatı:636,40 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.247,30 TL

Satış Fiyatı:1.272,40 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.483,40 TL

Satış Fiyatı:2.536,90 TL

ALTIN FİYATLARINDA DÜN NELER YAŞANDI?

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.697,62 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 azalarak 387 bin 750 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 385 bin 950 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 azalışla 387 bin 750 liradan tamamladı.

ALTIN BAZLI YATIRIM FONLARINDAKİ ALTIN MİKTARI NİSANDA REKOR KIRDI

Dünya Altın Konseyi (WGC) altınla ilgili gelişmeleri değerlendirdiği nisan raporunu yayımladı. Buna göre, Kovid-19 salgını sebebiyle finansal piyasalarda yaşanan belirsizliklerle birlikte küresel bazda merkez bankalarının genişlemeci para politikasını benimsemesi altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Küresel piyasalarda Kovid-19 nedeniyle yaşanan çalkantılı dönem yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirirken, altın bazlı yatırım fonları nisanda portföylerine 9,3 milyar dolar değerinde, 170 ton altın ekledi ve tuttukları altın miktarı rekor seviye olan 3 bin 355 tona ulaştı. Böylece, altın bazlı yatırım fonlarının yönetimi altında bulunan altın değeri tarihi yüksek seviye olan 184 milyar dolar oldu.