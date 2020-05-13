AVM’lerde yeni dönem

Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verildikten sonra önceki gün yeniden kapılarını açan alışveriş merkezlerinin çalışma usulleri genelge ile belirlendi. Genelge İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderildi. Buna göre:

● AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak.

● Müşteriler, alışveriş merkezinde en fazla 3 saat vakit geçirebilecek.

● Mağaza içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uymak zorunda olacak.

● AVM içindeki lokanta ve restoranlar bu süreçte sadece "al götür" veya "paket" servis şeklinde hizmet verebilecek.

● AVM'lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra restoran, lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar bir süreliğine kaldırılacak.

● AVM'lere girişlerde vatandaşların, çalışanların ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

● Alışveriş merkezlerinde konser, imza günü ve gösteri gibi toplu etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyecek.

● Berber, kuaför ve güzellik salonları daha önceden Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet sunacak.

● Asansörler sadece özel gereksinimi olan bireyler tarafından kullanılabilecek.

● AVM'lerde oto yıkama hizmeti ile vale hizmeti geçici süreyle verilmeyecek.

● Alışveriş merkezi içindeki mescitler belirlenecek takvime kadar açılmayacak.

● İçerideki müşteri sayısı maksimuma ulaştığında ise kapıdakiler bekletilecek müşteri/ziyaretçi kabul edilmeyecek.





Uzmanlar AVM'lerde 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına titizlikle uyulmasını öneriyor.

DENEME KABİNİNDE 10 DAKİKA KISITLAMASI

Her bir müşteri en fazla 10 dakika deneme kabinini kullanabilecek ve müşteri çıktıktan sonra kabin havalandırılacak, sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenecek. Aynı ürünün farklı kişilere temas etmesine mahal veren makyaj malzemleri, parfüm gibi ürünlerin denenmesine izin verilmeyecek.



GİRİS ÇIKIŞLAR FARKLI KAPIDAN

AVM'ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınacak,müşterilerin mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapması sağlanacak, AVM'de bulunan ortak alanlar başta olmak üzere iş yerlerinin zeminleri günlük olarak su ve deterjanla temizlenecek, sık dokunulan yüzeylerin temizliğine ayrıca dikkat edilecek. AVM tuvaletlerinde bulunan el kurutma makinelerinin kullanımı yasaklanacak, bunların yerini tek kullanımlık kağıt havlu alacak. Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek adına muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olması sağlanacak.





İZMİRLİLER KURALLARA UYDU

Normalleşme sürecinde İzmir'de açılan 13 alışveriş merkezinin tamamı kurallara uydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde İçişleri Bakanlığı tarafından tebliğ edilen genelgedeki kuralların titizlikle uygulandığını tespit etti. AVM'lere giden vatandaşların da sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği gözlendi.

Sağlık Bakanlığı AVM'de uyulması gereken kuralları açıkladı