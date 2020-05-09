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Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı AVM'de uyulması gereken kuralları açıkladı

'de uyulması gereken kuralları açıkladı

koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada pazartesiden itibaren açılacak 'lerde uyulması gereken kurallara da yer verildi.

Sağlık Bakanlığı AVM'de uyulması gereken kuralları açıkladı

09.05.2020, 12:42

Ticari taksi duraklarında COVID-19 hakkında bilgilendirme yapılmalı ve duraklara COVID-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılmalıdır. Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe (3-4 adım, 1 metre) korunmalıdır.

AVM'de ve AVM'deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır.

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