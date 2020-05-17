1 milyarlık yatırım Buharkent’i uçuracak

Aydın'ın Buharkent ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol, yaptığı çalışmalarla ilçeye 1 milyar liralık yatırım gelmesini sağladı. İlçeye kazandırdığı Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımcıların gözdesi olduğunu belirten Başkan Erol, "Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla Buharkent'te dev bir yatırım ve istihdam hamlesi başlatıyoruz" dedi. Buharkent OSB'ye Türkiye'nin önde gelen iki firması, kuracakları fabrika ile 1 milyarlık yatırım yapacak.



23 YATIRIMCIYI İLÇEYE ÇEKTİ

Buharkent için en önemli projenin Organize Sanayi Bölgesi'ni hayata geçmesi olduğunu dile getiren Erol, "İlçemizde 2000 yılında kurulmuş, tesviye edilmiş, 2009'dan sonra sahipsiz ve ortada bırakılmış, kapanma noktasına gelmiş bir Organize Sanayi Bölgesi vardı. Göreve geldikten sonra prosedürleri aşıp OSB'mizi ayağa kaldırdık. OSB'de 198 özel mülkiyetin kamulaştırılmasını sağlayıp imar planlarını oluşturduk. Bunlar kendiliğinden olan işler değil. Buharkent OSB'ye gereken değeri vermeseydik, hiçbir şirket buraya gelmezdi. Yaptığımız çalışmalarla 23 yatırımcının buraya yatırım yapmasını sağladık" dedi.

"AYDIN'IN TÜM SÜTÜNÜ İŞLEYEBİLECEĞİZ"

Aydın'ın, Türkiye'de süt üretiminde yedinci sırada yer aldığını belirten Başkan Mehmet Erol, "Ancak ilimiz, kendi ürettiği sütün yalnızca yüzde 10'unu işleyebiliyor. Kaanlar Gıda, Tekirdağ ve Çanakkale'de süt ve süt ürünleri üzerine çiftliği ülkemizin önde gelen bir firması. Bu şirket Buharkent'te yapacağı yatırımla Aydın'da üretilen tüm sütü işleyebilecek, hatta dışarıdan da süt alabilir noktaya geleceğiz" dedi. Erol, buradaki tesiste doğrudan 500 kişi, dolaylı olarak da 20 bin kişi istihdam edileceğini söyledi.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KABLO FABRİKASI

Seval Kablo'nun da Buharkent'e yaklaşık 700 milyon liralık bir yatırım yapacağını dile getiren Mehmet Erol, "Buharkent'e Türkiye'nin en büyük kablo fabrikası kurulacak" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ