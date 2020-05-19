Turkish Cargo İzmir-İstanbul seferlerine başlıyor

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) kargo markası Turkish Cargo, 28 Mayıs'tan itibaren her gün bir uçak olacak şekilde İzmir'den İstanbul'a sefer planlıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği video konferansa katılan Turkish Cargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ihracatçıların sorularını yanıtladı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, korona virüs sürecinde Turkish Cargo'nun ihracatçıların çözüm ortağı olduğunu söyledi.