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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Çarşamba kuru..

kurunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Döviz almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. Katar ile yapılan anlaşması sonrası serbest piyasada dolar/ TL kuru nasıl etkilendi? Dolar düştü mü? Kovid-19 pandemisi döviz kurunu nasıl etkiledi? İşte Çarşamba ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Mayıs Çarşamba döviz kuru..

20.05.2020, 09:35

Dolar bugün ne kadar? Pazartesi günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8850 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4740 lira olmuştu. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları beklenirken, yurt içi piyasalar yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararına odaklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankaıs, Katar Merkez Bankası ile olan swap anlaşmasında tutarları yükseltme kararı aldı. Yapılan düzenleme ile swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi. Bu karar sonrası döviz kuru nasıl etkilendi? İşte 20 Mayıs Çarşamba döviz kuru...

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