Emekli ve çalışanlara tatil kredisi verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdelediği destek paketinin detayları belli oldu. Konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketinin hazırlandığı açıklandı. Yeni kredi paketlerinin ayrıntıları beklenirken, tatile çıkmak isteyenlere uygun faizli kredi verilecek, alışverişte yerli üretimi tercih edenler de desteklenecek.

KİMLER YARARLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün katıldığı TRT Haber programında konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketi hazırladıklarını söylemişti. O paketin ilk detayları belli oldu. Finansman kredi desteği paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekli, çalışan ve orta gelir grubuna yönelik hazırlanacak. Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın yaptığı çalışma doğrultusunda kamu bankaları tarafından bir süre ödemesiz, sonra taksitler halinde ödemeli bir kredi desteği planlanıyor.

YERLİ ÜRETİME YÖNELİN

Peki, hangi durumlarda bu kredi desteğinden yararlanılacak? Yerli üretim yapan mobilya, elektronik ve beyaz eşya, bisiklet, motosiklet, ev tekstili, çeyiz gibi ürünler alındığı taktirde, vatandaşların bu finansmandan yararlandırılması bekleniyor. Bir diğer imkanın ise hem turizm sektörünü canlandırması planlanan hem de tatile gitmek isteyenlere kolaylık sağlayan bir kredi paketi olması bekleniyor. Emekli ve çalışan kesime özellikle seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanması üzerinde duruluyor.Kredi kapsamında üçüncü başlık da orta gelir grubu-na yönelik olarak konut kredisi sağlanması. Bu konut kredisinin diğerlerinden farkı ise uzun vadede ve çok düşük maliyetlerle bir kredi şartlarını kapsaması. Bu paketin bugün kamu bankaları tarafından açıklanması, pazartesi günü de devreye girmesi hedefleniyor.

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