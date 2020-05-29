  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan büyüme açıklaması: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız

'tan büyüme açıklaması: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız

Son dakika haberi... , " ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın %4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan büyüme açıklaması: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız

29.05.2020, 15:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,16:31

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Albayrak, paylaşımını "#DeğişimBaşlıyor" etiketi ile yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan büyüme açıklaması: Güçlü toparlanmaya şahit olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA