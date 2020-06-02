Tarihin en büyük kredi paketi

TAŞIT KREDİSİ FIRSATI



Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler, firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0.49-yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/ kurumsal müşteriler yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. Birinci el ve ikinci el tüm taşıt kredilerinde asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanıyor. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelerden yapılacak.



TATİLCİLERE DESTEK

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla, bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0.67 oranına denk geliyor. Uygulamaya dahil olacak firmalar, Bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.

Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. https://t.co/fBMB5CUZn2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 1, 2020



TATİL DESTEK KREDİ KARTI UYGULAMASI

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak. Tatil Destek Kredi Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak. Diğer taraftan; kamu bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade etmiş ve 40 milyar TL'ye yakın finansman imkanı kullandırıldı. Söz konusu kredi paketi ile son iki ayda rekor seviyede bireysel kredi kullandırımı yapılmış olup, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları sona erdi.



KONUT ALACAKLARA

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/ peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren şubelerden yapılacak



HER İHTİYACINIZ İÇİN

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramikkapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla, yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 lira, azami 30.000 lira kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0.55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak.



FATURALI TÜKETİCİ KREDİSİ



Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik- kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla, asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren şubelerden yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kredi destek paketi açıklaması