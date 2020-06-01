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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan destek paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından bugün açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, "Yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kredi destek paketi açıklaması

01.06.2020, 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020,12:40

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak yerli üretimi destekleyeceklerini ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlayacaklarını belirtti.
YERLİ ÜRETİME DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

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