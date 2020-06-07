Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce müjdesini verdiği '1 milyon yazılımcı' projesi için düzenlenen ankete esprili bir dille cevap verdi.
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Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı '1milyonistihdam' hesabının, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 Milyon İstihdam Projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitimi @BTKAkademi de görmek istersiniz?" anketine, "Oraya bir "E - Hepsi" seçeneği eklemenizi rica edeceğim" ifadeleriyle yanıt verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdamda birçok eğitimin olacağını belirtti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon istihdam anketine esprili cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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