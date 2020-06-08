Medikal malzeme ithalatına teşvik freni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sağlık ürünleri sanayisine milli güvenlik politikası olarak bakıyoruz" dedi. Ankara'da Sıla Grup bünyesindeki TTT World'ü ziyaret eden Bakan Varank, vakumlu kan tüpü, enjektör ve serum seti gibi medikal sarf malzemelerini yerli imkanlarla üretecek ve yılda 50 milyon dolarlık ithalatı önleyebilecek tesiste incelemelerde bulundu.

50 MİLYON DOLAR

Varank, "Yerlileşme oranları arttıkça sanayimiz daha dirençli olacak ve ülkemiz ekonomisi güçlenerek yoluna devam edecek" diye konuştu. TESİSİN Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşvikleriyle 2 ay önce üretime geçtiğini hatırlatan Bakan Varank, "Tesiste üretimi yapılan kan tüplerinde Türkiye 50 milyon dolar dış ticaret açığı veriyor. Medikal ürünlerin imalatına ilişkin yatırımla bu alanda kendi kendine yetebilen bir ülke olmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.