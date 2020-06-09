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Otelden satılık oda

Ramada Oteller zincirinin, Kuşadası'ndaki 442 odalı 5 yıldızlı otelinde lüks odaları satılığa çıkarıldı. Yatırımcılar, mülkiyeti ile satın aldıkları otel odalarında bir ay tatil yapacak, kiralayıp kira geliri elde edecek.

Otelden satılık oda
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Ramada Otel'de 'Condo Kiralama Sistemi' modeliyle lüks otel odaları satılıyor. Odalar, devremülk olarak değil müstakil tapulu olarak 280 bin liradan alıcı bekliyor. Satılık otel odaları ilanında şu ifadeler yer aldı: "Kuşadası Ramada Resort'ta yüksek getirili yatırıma uygun satılık "lüks otel odası". Devremülk değil, müstakil tapulu yeni bir yatırım aracı 1+0, otel odası. 5 yıldızlı tesis içinde; açık kapalı yüzme havuzu, su kaydırakları, restaurantlar, alışveriş merkezi, sauna, jakuzi ve masaj salonu, çocuk oyun ve aktivite alanları mevcut. Üstelik: yılda 4 hafta kullanım hakkınızla birlikte Ramada sizin adınıza odanızı işletip karını sizinle paylaşıyor. Hem de döviz olarak." Sisteme Condominium adıyla ilk olarak devre mülk sistemine alternatif olarak Miami'de uygulanmaya başlandığı bildirildi.

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