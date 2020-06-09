Konuya ilişkin THY açıklamasında şöyle denildi:
"Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir.
Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın.
Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz."Türkiye'nin en değerli markası THY THY, EUROCONTROL bölgesindeki en büyük operatör oldu THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
THY'den yolculara önemli uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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