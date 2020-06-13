Kınık’ta Tarım Organize Sanayi Bölgesi heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kınık ziyaretinde ilçeye müjdesini verdiği Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Enver Olgunsoy, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ve Kınık Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Fedai Avcı, Kınık Tarım İhtisas OSB'nin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Kınık Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde proje masaya yatırıldı.

AROMATİK BİTKİLER

Karşılıklı görüş alış verişi sonrası şu kararlar alındı: Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin aromatik bitkiler üzerine kurulması, bununla ilgili olarak bu sektördeki yatırımcılar ile toplantı yapılması, EBSO temsilcisi Enver Olgunsoy'un verdiği, bölgeye yatırım yapmaya hazır olan 9 firma ve diğer firma temsilcilerine sunum toplantısı yapılması, örtü altında üretilmesi muhtemel tıbbi ve aromatik ürünler ile tohum ve fidecilik konusunda araştırmalar yapılması, ülkemizde üretimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkileri katma değer ürün haline getirecek sanayi kümelenmesinin projelendirilmesi, İzmir ve Ege'de çiftçiye sözleşmeli üretim yaptırılarak bu ürünlerin Kınık Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nde katma değerli ürüne dönüştürülmesi için yatırım ortamı oluşturulması, bölgeden geçen dere ve sulama kanallar ile demiryolu projesi ile ilgili gerekli müdürlüklerle görüşülmesi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkan Sadık Doğruer yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz 2014'ten beri Kınık'ı daha yaşanır bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın 22 Şubat'taki ziyaretinde verdiği müjdelerden biri olan Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçmesi için ilk çalışmalar Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından başlatılmıştı. Biz de projenin paydaş kuruluşları ile bundan sonraki adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk" açıklamasında bulundu.