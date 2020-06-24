Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Borsa İstanbul ve Türk Lirası ile ilgili kritik bir mesaj verdi.





"TL'YE GÜVENEN HERKES KAZANACAK"



Bakan Albayrak, mesajında "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak. pic.twitter.com/8ot6nNhwNq — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 24, 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Şimdi önümüzde kolay olanı var