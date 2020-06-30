Dededen toruna lezzet köprüsü Koyuncuoğlu

Yarım asır önce İzmir'de kurulan Halil Koyuncuoğlu Süt Ürünleri, lezzetli ve kaliteli ürünleriyle tüketicinin ilk tercihleri arasında yer alırken, yatırımlarıyla la markasını büyüttü. 'Dededen toruna' deyiminin güzel örneklerinden olan firma, 1967'de İzmir ve Ege'de ilk toptan peynir satışını başlatarak süt ürünleri sektörüne adım attı.

GELENEKSEL LEZZETLER

1968'de İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda ilk satış merkezini açan Koyuncuoğlu, 1979'da da yine bir ilke imza atarak ilk süt fabrikasını kurdu ve kendi ürünlerinin satışına başladı. Ayrancılar'daki modern fabrikasında hizmet veren firma, damak zevkine özen gösterenler için vazgeçilmez lezzetler sunuyor. Firma kurucusu ve sahibi Halil Koyuncuoğlu, "Peynircilik bizim ata mesleğimiz ve ben bu işi dedemden öğrendim. Soyadımızdan anlaşıldığı gibi, dedelerimiz o tarihlerde koyunculuk yapıyormuş. Bizler de geleneksel peynircilik mesleğini sürdürüyoruz. Oğlum Enis Koyuncuoğlu da bu işi öğrenerek işin başına geçti ve yeni fabrikamızı hayata geçirdik. Orada 11 yıldır üretimimiz sürüyor.

KAŞAR PEYNİRİ ANA ÜRÜN

Tulum, kaşar, beyaz peynir, 4 ayrı koyun peyniri, süzme yoğurt ve ayran olmak üzere toplamda 30'a yakın ürünlerinin mevcut olduğunu söyleyen Koyuncuoğlu, "Kaşar peyniri ana ürünümüz ve kalitesi çok iyi olduğu için müşterilerimizce çok beğeniliyor. Sürekli taze olan ve devamlı sattığımız mamullerimiz arasında teneke tulum, İzmir tulum, Bergama tulum ve kaşar peyniri geliyor. Ürünlerimizin genel olarak dağıtımını kendimiz yapıyoruz. Toptancı usulü çalışıyoruz ve imalata da bu şekilde devam etme düşüncesindeyiz. Yaptığımız ürünlerde hiçbir katkı maddesi kullanmadığımız için tamamen doğal yöntemlerle üretiyoruz" dedi.