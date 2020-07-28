Ayasofya’da namaz hayalim gerçek oldu

İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, 2007 yılında Ayasofya Camii avlusundaki türbelerin restorasyonunu üstlendiğini belirterek, "O dönemde camiye dönüştürülmüş Ayasofya'da namaz kılmayı hayal ediyordum, bu hayalim gerçek oldu" dedi. Yeşil, "Restore çalışmaları sırasında içimden hep geçirmiştim. Burası tekrar cami olsa ve bir namaz kılmayı Rabbim bana nasip etse diyordum. Restorasyondan 13 yıl sonra ilk namaz nasip oldu" diye konuştu. BAŞARILI iş insanı Azat Yeşil, Ayasofya Camiinde kıldığı cuma namazında yaşadığı duyguları ve 15 yıl önce gerçekleştirdiği Anıtkabir restorasyonuna ilişkin detayları anlattı.

ÖVÜNÇ MADALYAMIZ

İZKA İnşaat'ın sektörde saygın bir yer edindiğini belirten Yeşil, Ayasofya'da ilk namazı kılarken yaşadığı duyguların tarifinin mümkün olmadığını belirtti. Yeşil, "İzka İnşaat'ın Anıtkabir ve Ayasofya Camii'nin restorasyonunu üstlenmesi şirketimizin en büyük övünç madalyalarıdır" dedi. Yeşil, "Ayasofya'nın cami olduğunu görmek en büyük mutluluğum. Ayasofya'da namaz kılmak hayalimdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretiyle Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetnamesinin 86 yıl sonra da olsa yerine getirilmesi ile rüyam gerçek oldu" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL