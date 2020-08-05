  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Kira zammı olacak mı? Kiralara ne kadar zam yapılacak? Kira artış oranı belli oldu mu?

olacak mı? Kiralara ne kadar yapılacak? Kira artış oranı belli oldu mu?

olacak mı? Kira ödeyen vatandaşlar bu sorunun cevabını merak ediyor. Özellikle korona salgınıyla birlikte ev fiyatları oldukça uygun bir orana çekildi. Şimdi de kiracılar, olup olmayacağını merak ediyor. Peki, kira zammı olacak mı? Kiralara ne kadar zam yapılacak? Kira artış oranı belli oldu mu?

Kira zammı olacak mı? Kiralara ne kadar zam yapılacak? Kira artış oranı belli oldu mu?

05.08.2020, 11:45 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020,12:03

Kiracılar zam oranlarını araştırmaya başladı. Kira ödeyenler ya da evini kiraya vermek isteyenler, ağustos ayında zam olup olmayacağını araştırıyor. İşte ağustos ayı kira zammına ilişkin detaylar!

2020 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI

Ağustos kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

AĞUSTOS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 11,51

Zam bedeli: 115 lira

Zamlı kira bedeli: 1.115 lira

TEMMUZ 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %6,17, aylık %0,69 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,74 artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı Bakanlık yılın ilk yarısında 307 milyon kira yardımında bulundu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kira zammı olacak mı? Kiralara ne kadar zam yapılacak? Kira artış oranı belli oldu mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA