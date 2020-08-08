Yerli oto ‘TOGG’ adıyla devam edecek

Türkiye'nin Otomobili Girişimcilik Grubu'nun (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, tedarikçi seçiminin yüzde 93'ünün tamamlandığını duyurdu. Karakaş "Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçilerin yüzde 78'i Türkiye'den, yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" dedi. Marka beğeni endeksi yaptırdıklarını da belirten Karakaş, "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi.

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