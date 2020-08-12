Emekliler dikkat! Yüksek maaş almak için ne yapılır? Emekli maaşları nasıl yükselir?

Emekli maaşlarını yükseltmenin formülü var mı? Emekli olanlar ve henüz emekli olmamış olan vatandaşlar, bu soruyu araştırıyor. Emeklikler için ülkemizde birçok kolaylık ve destek adımları atılıyor. Peki bu adımların dışında, maaş yükseltmesi olur mu?

Askerlik yapan erkek, doğum yapan kadın, yurt dışında bulunanlar için borçlanma hakkı var. Borçlanma yaparken dikkatli olunmalı. Eğer 2000 yılından önceki bir süreyi borçlanma imkanı varsa mutlaka bunu değerlendirin. Bütçeniz elveriyorsa tavandan borçlanın. Bu kapsamda borçlanma yapanların maaşlarında yüzde 70'e kadar artış oluyor.

ÇALIŞILAN HER BİR YIL İÇİN ETKİLİ

Aylık hesaplanırken önce 2000 öncesi çalışmalara bakılıyor. Bu döneme ait çalışmalar değerlendirilirken sadece prim ve kazanç değil, yaş da aylığı etkiliyor. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen 'her bir yıl', emekli aylığını yüzde 1 artıyor. Kadınlar 55 yaşında emekli olursa, aylığı yüzde 5 daha yüksek bağlanır. 60 yaşını doldurursa artış yüzde 10'a çıkar.

SON 3,5 YIL TAVANDAN KAZANÇ

İster SSK'lı olun ister Bağkurlu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan (22 bin 72.50 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 700-800 lira artış olabilir.

HİZMET TESPİT DAVASI AÇABİLİR

İş yerinde sigortanız yapılmadıysa, geç yapıldıysa veya kazancınız gerçek maaşınız üzerinden SGK'ya bildirilmediyse 'hizmet tespit davası' açma hakkınız var. Bu yönde haksızlığa uğrayan çalışanlara daha düşük aylık bağlanıyor.

EK İŞİ SİGORTA PİRİMİ

Ek işte çalışan çok ve bunların neredeyse tamamında ikinci iş için sigorta yok. İkinci sigortanın yararsız olduğu düşünülür. Ama ek iş için sigorta primi ödendiğinde SGK'ya bildirilen matrah artıyor ve emekli aylığı da yükselmiş oluyor.

İKRAMİYE, PRİM, KİRA...

Emekli maaşını belirleyen en büyük etken aylık kazancınız. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı...), bunların da brüt kazanca eklenmesini sağlayın.

BAKTIĞINIZ KİŞİLERİ BELİRTİN

Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınları ekleyin. Maaş hesaplarken aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.

SSK DAHA AVANTAJLI

SSK, emeklilikte çoğu zaman daha avantajlı. Bu nedenle Bağkur'dan SSK'ya geçiliyor. Özellikle 2000 öncesi kaydı olan Bağkurlu'ların SSK'ya geçmesi halinde emekli aylığı yüzde 15-20 daha yüksek bağlanıyor.

YÜZDE 50 KATKI

2.000 TL brüt ücretle çalışan kişi, ek iş olarak da aylık brüt 1.000 TL'lik bir iş yapıyorsa bu, kişinin alacağı emekli aylığını yüzde 50 oranında artıracak anlamına gelir. 500 TL kazançla ek iş yapıyorsa, aynı kişinin aylığı yüzde 25 artacak anlamına gelir. Bu artışlar, ek işin de SGK'ya bildirilmesi halinde mümkün.

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