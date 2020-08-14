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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan net mesaj: Bağımsızlık mücadelesinde taşın altına yüreğimizi koyuyoruz

'tan net mesaj: Bağımsızlık mücadelesinde taşın altına yüreğimizi koyuyoruz

Son dakika... : Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan net mesaj: Bağımsızlık mücadelesinde taşın altına yüreğimizi koyuyoruz

14.08.2020, 17:35 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,17:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.

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