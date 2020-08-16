Altın kaybettirdi borsa ve döviz yükseldi

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 2,19 artışla 1.083,83 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,97 düşüşle 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3 bin 64 liraya geriledi. Serbest piyasada haftayı dolar ve euro da yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,36 artışla 7,3730 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 2,76 yükselişle 8,7170 lira oldu. İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,37'lik artışla 9,7310 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,30 değer kazanarak 8,1630 liradan alıcı buldu. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,64 ile hisse senedi fonları oldu.