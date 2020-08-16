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Haberler Ekonomi THY'nin Eylül ayı uçuş planı açıklandı

'nin uçuş planı açıklandı

Koronavirüs nedeniyle itibariyle uçuşlarına kademeli olarak başlayan Türk Hava Yolları'nın () uçuş planı belli oldu. Bu kapsamda 19 Temmuz'da tekrar askıya alınan İran uçuşları da 1 Eylül itibariyle Tahran, Şiraz, Tebriz ve Meşhed seferleri olarak yeniden planlamaya dahil edildi.

THY'nin Eylül ayı uçuş planı açıklandı

16.08.2020, 14:00

11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY, Eylül ayında, İran'da Tahran, Tebriz, Şiraz ve Meşhed, Artvin Hopa, Kanada Vancouver, Madagaskar, Estonya'da Riga ve Tallin, Gürcistan'da Batum ve Tiflis, Vietnam'da Honai ve Ho Chi Minh City, Suudi Arabistan'da Dammam ve Riyad, Cezayir'de Konstantin ve Vahran, Afganistan'da Mezar-ı Şerif, Rusya'da Krasnador, Soçi ve Kazan, Irak'ta Süleymaniye, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Bahreyn, Ürdün'de Amman, Türkmenistan'da Aşkaabat, Litvanya'da Vilnius ve Moğolistan'da Ulanbatur, Yunanistan Selanik, Fas'ta Marakeş, Umman'da Maskat, Nijerya'da Abuja ve Lagos, Güney Afrika'da Cape Town, Johannesburg ve Durban, Abu Dabi, seferlerini planlamaya dahil etti.

Eylül uçuş planı ile ilgili olarak (THY) resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi Eylül ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız" denildi.

DHA

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