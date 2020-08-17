Antalya’ya 2 günde 72 bin turist geldi

Turizm kenti Antalya'ya iki günde hava yoluyla 72 bin 479 turist geldi. Korona virüs önlemleri çerçevesinde 10 Ağustos'ta yeniden uçuşların başladığı Rusya'nın farklı kentlerinden Antalya'ya turist akını devam ediyor. Tedbirlere uygun şekilde maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak gelen yolcu bölümünden çıkan Rus turistleri tur şirketi görevlileri karşılıyor. Daha sonra bankolarda tur şirketi görevlilerine girişleri yaptıran turistler otobüslerle konaklayacakları otele götürüldü. Uçuş kısıtlamasının üzerinden bir hafta geçerken, havalimanına gelen turistlerin çoğunluğunu Rusların oluşturduğu görüldü.

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