“Savunmanın devleri” listesinde 7 Türk şirketi

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 5'ten 7'ye yükseldi. Listeye 2006 verileriyle 93'üncü sıradan giren, geçen yıl 52'nci sıraya kadar yükselen ASELSAN, bu yıl ilk 50'ye girme başarısı gösterdi.

İLK KEZ YER ALDILAR

ASELSAN cirosunu, geçen yıl yüzde 21 artırarak 2 milyar 172 milyon dolara çıkardı. ASELSAN, bu ciroyla 48'inci basamağa çıktı. TUSAŞ, 16 basamak ilerleyerek 53'üncü sıraya çıkarken, listeye 554 milyon dolarla 85'inci sıradan giriş yapan BMC, geçen yılki 533 milyon dolar savunma sanayisi cirosuyla 4 basamak geriledi ve 89'uncu sırada yer buldu. GEÇEN yıl 89'uncu sıradaki ROKETSAN, bu yıl 91'inci basamakta yer aldı. Listede geçen yıl 85'inci sırada yer alan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, bu yıl 7 basamak geriledi ve 92'nci oldu. FNSS ve HAVELSAN bu yıl listeye giriş yaptı. Listede ilk 5 sıra ABD şirketlerinin oldu.