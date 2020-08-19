Dev fabrikanın açılışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Bakan Fatih Dönmez'den flaş açıklamalar

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası bugün açılıyor. Fabrika 1400 kişiye istihdam sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE ENERJİDE TEKNOLOJİ ÜRETEN KONUMA GELDİ

"Bugün burada sizlerle enerji politikalarımız ve bunun yanında ihracat- istihdama-katma değerli üretime dayalı yeni ekonomik modelimiz açısından çok önemli bir tesisin açılışında bulunmaktayız.

Albayrak, "Türkiye artık enerjide teknoloji üreten konuma geldi" dedi.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLADI

Yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat pazarı Türkiye'de üretilecek. Ötesinde ihracat... İhracat kapasitesi gelişmiş olacak. Allahın izniyle enerjinin birçok alanında birçok açıdan dönüşüm süreci başladı. Her gün ektiğimiz tohumlar çınara dönüşecek.

BETON EDEBİYATI YAPANLARA MESAJ!

Türkiye olarak bizlerin bu süreçte köstek olanlar ben onlara beton lobisi, beton edebiyatı yapanlar... Güttükleri bu beton söylemi, sonunda beton duvarlar arasında tarihte yok olup gidecekler."

BAKAN DÖNMEZ: YERLİ MÜHENDİS VE YERLİ AR-GE İLE YOLA ÇIKTIK

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez de, "Fabrikamızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kaynak bizim ise, teknoloji de bizim olmalı. Yerli mühendis ve yerli AR-GE ile yola çıktık. Sürekli kendini yenileyen bir ülke olmayı hedefliyoruz. Üretimde markalaşma anlamında ülkemizi üstlere taşımak niyetindeyiz. Dünyanın tek çatı altında tam entegre olan tek güneş paneli fabrikası olacak. Böylece panel ithalatını da engellemiş olacağız."