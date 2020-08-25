Bakan Dönmez'den Karadeniz'deki keşif hakkında açıklama: Rezerv yukarı yönlü olacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili olarak da konuştu.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar

İş planımıza, programımıza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'de hem Oruç Reis, hem Yavuz sondaj gemimiz olduğu gibi planımıza devam ediyor. Haklı olduğumuz bir konudur. Uluslararası hukuka göre de tezlerimiz güçlüdür. Yunanistan inandırıcı olmadığı için birtakım ülkeleri yanına alarak haklı görünme çabasındadır. O açıdan biz yine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

KARADENİZ İÇİN DE KARARLIYIZ

Fatih, Yavuz ve Kanuni olmak üzere arama faaliyetleri için teknik kapasitemizi artırdık. Belki de dünyadaki ilk 10 şirket arasında olduğunu söyleyebiliriz Türkiye Petrolleri'nin. Akdeniz'le gündeme gelsek de Karadeniz'deki çalışmalarımız devam ediyordu. Arkadaşlar iddialı bir şekilde geldiler. Dediler ki biz Karadeniz'de bir sondaj daha yapmak istiyoruz. 14 ay önce sismik çalışma kararı aldık. Ta ki bu döneme kadar.

BULUNDUĞUMUZ DERİNLİK 3500 METRE

Fatih sondaj gemisinin kulesini Haydarpaşa limanında söküp 29 Mayıs günü köprü altıntan geçirerek Karadeniz'e uğurladık. Ve bir ay sonra da şu anda bulunduğumuz hedefe gelmiş olduk. Şu an orada bulunduğumuz derinlik su seviyesinden 3500 metre.

GAZ SAHASI TAMAMEN TÜRKİYE'YE AİT

Denizlerdeki ruhsat hakları tamamen Türkiye Petrolleri'ne ait. Bu tamamen hazinemizin. Bize ait ve herhangi bir ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz. Dışarıdan hizmet almak konusunu kullanarak spekülasyon üreterek beklediğimiz kazancı elde edemeyeceğiz gibi yanlış yalan haberler var. Bunlar doğru değil. Sahanın tamamı bize ait. Ve birçok işleri kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Uzmanlık gerektiren bazı işler için hizmet alabiliriz. Ama bu saha, bu iş bizim.

BULUNAN GAZIN TAHMİNİ DEĞERİ NE KADAR?

Şu an itibarıyla bulunan gazın değerini tahmin etmek oldukça güç. Doğal gaz fiyatları petrol fiyatlarına endeksli olarak değişiyor.

3 YILDA GAZ KULLANIMINA BAŞLANMASI KESİN Mİ?

3 yılda gazı getirerek kullanıma sunacağız. İlk üretim miktarı görece biraz düşük olacak çünkü o sırada sahayı geliştiriyor olacağız. Ama teorik olarak baktığımızda ilk gazı vatandaşın hizmetine sunacağız. Ve vatandaşımız doğal gazı daha ekonomik olarak kullanacak. Nihayetimiz dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktır.

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