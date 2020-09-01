Bu yılı pozitif ayrışarak kapatacağız

Albayrak, Twitter hesabından, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin yılın ikinci çeyreğinde hissedileceğini bildiklerine dikkati çeken Albayrak, "Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." değerlendirmesinde bulundu. ALBAYRAK, milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle Türkiye'nin yılı pozitif ayrışarak kapatacağını vurgulayarak, "2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz." ifadelerini kullandı.



BEKLENTİLERDEN DAHA AZ

Salgın sürecinin ekonomiye etkisi netleşti. İkinci çeyrek büyüme rakamlarına göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü. Ekonomistler, GSYH'nin ikinci çeyrekte yüzde 11 daralmasını bekliyordu.Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyümüştü. Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre tarım yüzde 4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Sanayi yüzde 16,5, inşaat sektörü yüzde 2,7, hizmetler yüzde 25,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18 azaldı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, ikinci 3 ayda 1 trilyon 41 milyar 643 milyon lira oldu.





ABD YÜZDE 31,7'LK DARALMA İLE İLK SIRADA

Bakan Albayrak'ın paylaşımında, ülkelerin ikinci çeyrek GSYİH oranları da yer aldı. Buna göre, ABD yüzde 31,7'lik daralmayla listenin ilk sırasında bulunurken Birleşik Krallık'ın ikinci çeyrek küçülme oranı yüzde 22,8 oldu. Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 14,1'lik daralma olduğunun görüldüğü listede, G7 ülkeleri ortalaması yüzde 11,9, OECD ortalaması da yüzde 10,9'luk küçülme oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli