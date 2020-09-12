Megapiksele değil diyaframına bakın

Akıllı telefon denildiğinde aklımıza artık ilk sıralarda kamera geliyor. Haliyle kamera performansı kullanıcıların pek çoğu için çok önemli kriterler arasında yer alıyor. Dev markalar arasında çıkardıkları modellere koydukları kameralarda 'megapiksel' savaşları yaşanırken, gözden kaçırılan bir nokta var. Aslında telefon kameralarının megapikselleri kadar diyafram genişliği de çok önemli.

IŞINLARIN YOĞUNLUĞU

Diyafram, 'F' değeri ile ifade edilen ve lense objeden yansıyan ışınların ne kadar yoğunlukta veya şiddette düşeceğini belirleyen sistem olarak tanımlanır. Diyafram açıklığının yüksek olmasıyla düşük olması arasında çok önemli farklar olur? Yani diyafram açıklığı, cihazın ne kadar ışığı içine alabildiği ile alakalı bir durum. Burada, diyafram değeri düşük olan kamera lensi daha fazla ışık alıyor. Gece çekimlerinde ya da az ışıklı ortamlarda diyafram değeri düşük cihazları kullanmak önemli avantaj sağlar. Bu sebeple diyafram değerinin düşük olması aslında önceliklerimiz arasında olmalı. Peki bu durumda hangi modellerin diyafram açıklığı en düşük ve bu noktada iyi bir kamera performansı sunuyor?

ALIRKEN TEST EDİN

Teknoloji haber sitesi DxOMark'ın hazırladığı en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde yenilenen ilk 10'daki telefonlar bir hayli göz alıcı. Bu sıralamada karşımıza Oppo, Xiaomi, Huawei ve Honor çıkıyor. Bu arada alacağınız telefonun her ne kadar diyafram açıklığı düşük olsa da, buna rağmen en iyi kamera performansını sunmayabilir. Yine de genel anlamda akıllı telefonların diyafram değerleri büyük önem arz ediyor. Telefonların satıldığı mağazalarda çok fazla ışık kullanılmasının nedenlerinden biri de budur. Çünkü aydınlık ortamlarda diyafram değerinin bir önemi kalmaz. Bu nedenle telefonu alacağınız zaman eğer mümkünse az ışıklı bir ortamda mutlaka fotoğraf ve video çekip kamerayı test edin.



HUAWEİ P40 PRO

✔ Ana Kamera: 50 Megapiksel - 1.9 diyafram ✔ Geniş Açılı Kamera: 40 Megapiksel 1.8 diyafram ✔ Telefoto: 12 Megapiksel - 3.4 diyafram ✔ Optik Yakınlaştırma: 5x ✔ Ön Kamera: 32 Megapiksel - 2.2 diyafram



HONOR 30 PRO PLUS

✔ Dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. ✔ Ana Kamera: 50 Megapiksel - 1.9 diyafram ✔ İkinci Arka kamera Ultra Geniş açılı 16 Megapiksel - 2.2 diyafram ✔ Telefoto: 8 Megapiksel - 3.4 diyafram ✔ Derinlik kamerası: 2 Megapiksel Bokeh ✔ Ön Kamera: 32 Megapiksel Yeni TrueDepth kamera - 2.0 diyafram ✔ İkinci ön kamera: 8 Megapiksel - 2.2 diyafram



İPHONE 11 PRO MAX

✔ Üçlü 12 Megapiksel kamera bulunuyor. ✔ Ultra Geniş: 2.4 diyafram ve 120 derece görüş alanı ✔ Geniş: f/1.8 diyafram ✔ Telefoto: 2.0 diyafram ✔ Gece Modu özelliği ✔ Ön Kamera: 12 Megapiksel - 2.2 diyafram



Oppo Find X2 Pro

✔ Ana Kamera: 48 Megapiksel - 1.7 diyafra ✔ Ultra Geniş ✔ Açılı Kamera: 48 Megapiksel - 2.2 diyafram ✔ Üçüncü Kamera: 13 Megapiksel - 3.0 diyafram ✔ Optik görüntü sabitleyici ✔ Ön Kamera: 32 Megapiksel - 2.4



XİAOMİ Mİ 10 PRO

✔ Ana Kamera: 108 Megapiksel - 1.69 diyafram ✔ Ultra Geniş Açılı Kamera: 20 Megapiksel - 2.2 diyafram ✔ Üçüncü Kamera: 12 Megapiksel - 2.0 diyafram ✔ Dördüncü Kamera: 8 Megapiksel - 2.0 diyafram ✔ Optik görüntü sabitleme ve Telefoto ✔ Ön Kamera: 20 Megapiksel - 2.0 diyafram



XİAOMİ Mİ 10 ULTRA

✔ Ana Kamera: 48 Megapiksel - 1.85 diyafram ✔ Ultra Geniş Açılı Kamera: 20 Megapiksel - 2.2 diyafram ✔ Üçüncü Kamera: 48 Megapiksel - 4.1 diyafram ✔ Dördüncü Kamera: 12 Megapiksel - 2.0 diyafram ✔ Optik Yakınlaştırma: 10x ✔ Ön Kamera: 20 Megapiksel

Erman AZAR