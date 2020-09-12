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Haberler Ekonomi Yastık altı altınlar için yeni proje

Yastık altı altınlar için yeni proje

Yastık altı altınlar için yeni proje
Giriş Tarihi: 12.9.2020

Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) tarafından yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla geliştirilen Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) ile vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarabilecek, diledikleri zaman da fiziki altın ya da nakit olarak çekebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İAR kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de en az 3 bin ton olduğu öngörülen yastık altındaki altınların parasal karşılığı milyarlarca dolara denk geliyor.

MESAFE KATEDİLECEK
BU kadar yüklü miktarın atıl durması dış finansmana bağımlılığı artırırken, ülkenin ekonomik potansiyelini tam olarak kullanamamasına yol açıyor. Bu nedenle yıllardır ekonomi çevreleri ve hükümetler, bu atıl kaynağın ekonomik sisteme nasıl kazandırılacağı konusuna yoğunlaştı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve İstanbul Altın Rafinerisi'nin geliştirerek uygulamaya koyduğu son projeyle bu konuda önemli bir mesafe kat edilmesi hedefleniyor.

YINE ALTIN OLARAK ÇEKECEK
İSTANBUL Altın Rafinerisi ile başlatılan sistemde, belirlenen kriterlere uygun olan kuyumcular Altın Değerleme Noktası (ADN) olarak atanıyor. KADSİS ile vatandaşların evlerinde tuttukları altınları banka hesaplarına kolay ve güvenli bir şekilde yatırmaları hedefleniyor. KADSİS ile vatandaşlar kendilerine en yakın anlaşmalı kuyumcuya giderek altınlarını güven içerisinde ekspertiz yaptırarak anında banka hesabına 24 ayar karşılığını gram cinsinden yatırabiliyor. Sistemin bankaların mevcut altın toplama günlerinden temel 2 farkı bulunuyor. Bunlardan ilki, vatandaşlar banka şubesinin altın yatırma gününü beklemeden kendilerine en yakın anlaşmalı kuyumcuya istediği zaman giderek altınlarını banka hesabına yatırabiliyor. İkinci olarak da vatandaşlar banka hesabına yatırdığı altını dilediği zaman fiziki olarak, yani yine altın şeklinde çekebiliyor.

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