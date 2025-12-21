Göztepe Samsunspor'a galip geldi: 2-0

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
46. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan Bekiroğlu'nun yakın mesafeden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.
47. dakikadaki Samsunspor atağında Soner Gönül'ün kafasıyla sektirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.
68. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan, orta sahadan getirdiği topu sağ kanattan hızla çıkan Arda Okan Kurtulan'a aktardı. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 2-0
Karşılaşma Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.