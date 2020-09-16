Suna Kıraç hayatını kaybetti

Koç ailesinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız. Acımız çok derin. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.



DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI SAHİBİYDİ

1941'DE Ankara'da dünyaya gelen Suna Kıraç, uzun yıllardır ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele etmişti. Suna Kıraç, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla 1997'de "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilmişti.