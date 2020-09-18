Borsa İstanbul’da gong A Para için çaldı

A Para Yayın Koordinötürü Özlem Doğaner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kanalımızı yeni evine taşımanın arifesinde yeni yaşımızı heyecanla kutluyoruz. İlk yayından bugüne bir tek gün bile bizimle olan, çalışan, destek veren herkese sonsuz teşekkürler" dedi. 17 Eylül 2018 tarihinde yayına başlayan A Para kısa sürede ekonomi yayıncılığında ezberleri bozan bir performans sergiledi.

KOBİ'LERİN SESİ OLDU

KOBİ'lerin sesi olan kanal, son dakika haberleriyle piyasaların nabzını tuttu. Uzman konukların derin analizleriyle piyasaların geleceğine ışık tutulurken, programlarda özellikle 'soğuk ekonomi dili'nden farklı olarak daha anlaşılır bir dil tercih edildi. Ekonomi ve finans dünyasının otorite isimlerinin son dakika gelişmeleri değerlendirdiği A Para profesyonel yönetim kadrosuyla, Turkuvaz Medya Grubu'nun en genç markası olmasına rağmen piyasadaki ekonomi kanalları içerisinde hızla zirveye yerleşerek dikkat çekti.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, A Para'nın kuruluş yıldönümü için yayımladığı mesajda şunları söyledi: "Türkiye'nin ve Dünya'nın en güncel ekonomi haberlerini, sektör analizleriyle, yerli ve milli değerlere sadık kalarak, izleyicileriyle en doğru biçimde buluşturan, Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı olan A Para'nın ikinci yaşını kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. A Para ekonomi kanalımız, Turkuvaz medya grubumuzun en geç markası olmasına rağmen piyasadaki ekonomi kanalları içerisinde hızlı bir ivme kazanarak zirveye yerleşti. A Para'nın bu başarısında; ekonomi ve finans dünyasının otorite isimlerinin yorumlarının, son dakika piyasa gelişmelerinin konusunda uzman konuklarla değerlendirmesinin ve profesyonel yönetim kadrosunun büyük payı olduğu aşikârdır. Ekonominin sesi olan A Para'nın başarısını yürekten kutlar, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim."