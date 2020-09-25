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'dan swap hamlesi

Son dakika haberi... : , vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal öz kaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı.

BDDK'dan swap hamlesi

AA

25.09.2020, 09:25 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,09:42

BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldığı bildirildi.

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