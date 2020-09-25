BDDK'dan swap hamlesi

BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldığı bildirildi.

Politika faizi artırıldı

Veriler olumlu gelmeye devam ediyor