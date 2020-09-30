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Haberler Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı! İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman yapılacak?

açıkladı! ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman yapılacak?

Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Eylül ayına ilişkin ödemelerini ’de yapacağız” dedi.

Bakan Selçuk açıkladı! İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman yapılacak?

30.09.2020, 10:20

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak" ifadelerini kullandı.

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