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Haberler Ekonomi ASDEP ekipleri 5 milyon kişiye yardım elini uzattı

ekipleri 5 milyon kişiye yardım elini uzattı

ASDEP ekipleri 5 milyon kişiye yardım elini uzattı
Giriş Tarihi: 4.10.2020

AİLE Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanabilmeleri için arz odaklı sürdürülen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Özellikle sosyal ihtiyacın yüksek olduğu bölgelerin önceliklendirilerek sosyal hizmet ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşları tespit ettiklerini vurgulayan Selçuk, vatandaşları ihtiyaçlarına uygun hizmet modellerine yönlendirdiklerini kaydetti.Bakan Selçuk, "ASDEP ekiplerimiz 5,2 milyon vatandaşımızla birebir ve yüz yüze görüştü. 2,6 milyon haneyi ziyaret eden ekiplerimiz, vatandaşımıza ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sundu" ifadelerini kullandı.

YÖNLENDİRME HİZMETİ
BAKAN Selçuk, ASDEP hizmeti ile 19 bin 765 muhtar ve 8 bin 889 öğretmen ile de görüştüklerini kaydetti. ASDEP ekipleri hane ziyaretleri ile vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmet ve konulara ilişkin bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuyor. ASDEP ekiplerince tespit edilen durumlar bakanlığın görev alanındaysa vatandaşların sosyal hizmet modellerinden faydalanmaları sağlanıyor.

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