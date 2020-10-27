Kemeraltı Çarşısı’nda hanutçu rahatsızlığı

İZMİR'İN tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaftan bazıları, hanutçuluk yaparak, ürün satmak adına müşterileri rahatsız ediyor. Çarşıda tepkiye neden olan hanutçular, satış yapmak için bazen müşterilerin önünü keserek, dükkanlarına davet ediyor, bazen de kolundan tutup, mağazaya doğru çekiştiriyor. Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, esnaf olarak bu durumu kendilerinin ayıbı olarak kabul ettiklerini dile getirerek, "Hanutçuluğu polisle çözemiyoruz. Bunun için esnafa eğitim vermemiz gerekiyor" dedi.