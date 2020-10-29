TÜİK'in açıkladığı endeks, salgının ekonomilerde yarattığı belirsizliklerin etkisiyle Nisan'da 52.4'e kadar gerilemişti.



İMALAT SANAYİ ETKİLİ

Özellikle üretici kesime sağlanan desteklerin etkisiyle endeks, üst üste 6'ncı ayda da yükselerek 92.8'e ulaştı ve böylece yurtiçinde ilk vakanın görüldüğü Mart ayındaki 93.1 seviyesine yaklaştı. Endekste Ekim'de görülen güçlü yükseliş, imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Bu ayda reel kesim güven endeksi önceki aya göre yüzde 3.8 artarak 109.7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.4 artarak 79.7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.7 yükselerek 95 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0.6 çıkarak 83.8 değerini aldı. Öte yandan tüketici güven endeksi ise Ekim'de yüzde 0.1 düşüşle 81.9 oldu.

ALGI OLUŞTURUYORLAR

Türkiye'nin ekonomisine güvenin arttığına dikkati çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor! Ekonomik Güven Endeksi Eylül'de 88.5 iken Ekim'de yüzde 4.8 oranında artarak 92.8 değerine yükseldi" dedi. Bu arada tüketici güven endeksi Ekim ayında yüzde 0.1 oranında azalarak 81.9 değerini aldı.



BAKAN ALBAYRAK: BUGÜN ATTIĞIMIZ ADIMLARIN MEYVELERİNİ YAKIN GELECEKTE ALACAĞIZ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu: Verimli bir toplantı yaptık. Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Ekim'de 92,8 değerine yükseldi...