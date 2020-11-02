Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3790 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7920 lira olmuştu. Küresel piyasalarda bu hafta, yarın ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin yanı sıra ABD ve İngiltere merkez bankalarının perşembe günkü toplantıları ve yoğun veri gündemi takip edilecek. İşte 2 Kasım Pazartesi döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Kasım Pazartesi döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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