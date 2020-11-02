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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Kasım Pazartesi kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? soruları dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası'nın () yılın dördüncü Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere başladı. İşte 2 Kasım Pazartesi kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Kasım Pazartesi döviz kuru...

02.11.2020, 09:39

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3790 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7920 lira olmuştu. Küresel piyasalarda bu hafta, yarın ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin yanı sıra ABD ve İngiltere merkez bankalarının perşembe günkü toplantıları ve yoğun veri gündemi takip edilecek. İşte 2 Kasım Pazartesi döviz kuru...

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