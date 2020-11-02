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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 2 Kasım Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? soruları dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere başladı. İşte 2 Kasım Pazartesi döviz kuru...

02.11.2020, 09:39