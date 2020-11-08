Merkez Bankası Başkanlığı’na Naci Ağbal getirildi

Ekonomi yönetimi, refah artışı, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, yatırımların artırılması, kurumsal kalitenin iyileştirilmesi, iş gücü piyasasının etkinleştirilmesi için 2023 vizyonuyla yola devam ederken dün güçlü atamalar gerçekleştirildi. Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na eski Maliye Bakanı, son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapan Naci Ağbal getirildi. Ağbal'dan boşalan koltuğa da Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine kökenli İbrahim Şenel atandı. Ağbal, dün gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturdu.



ÜÇ ÖNEMLİ ATAMA YAPILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, İbrahim Şenel getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan görev değişikliği kapsamında ilk devir teslim töreni Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda yapıldı. Ağbal, Şenel'in yıllardır birlikte çalıştığı kıymetli bir bürokrat, devlet adamı olduğunu belirterek, "Kendisiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda da beraber çalıştık. Dolayısıyla kendisinin bu göreve atanması bizim açımızdan çok kıymetli. Burada çok güzel hizmetler yapacaktır" diye konuştu. Şenel de, Başkanlığın yeni hükümet sistemi ile ihdas edilen bir kurum olduğunu, Ağbal'ın kurumsallaşmasında önemli katkıları olduğunu söyledi. Daha iyi hizmet için elinden geleni yapacağını belirten Şenel, "Bize bu görevi veren Cumhurbaşkanı'mızın güvenine inşallah bir halel getirmeyiz" dedi. İkinci tören de Merkez Bankası'nda gerçekleşti. Ağbal, Uysal le Merkez Bankası'nın Ulus binasında yaptıkları görüşmenin ardından görevi teslim aldı.

ALBAYRAK'LA ÇALIŞACAK

Şenel, yeni görevinde kalkınma planı, Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programını hazırlayacak. Bütçe hazırlık çalışmalarını da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la yürütecek olan Şenel, temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarının görüşünü de alarak yapacak.



ZEYBEKCİ ÜYELİĞE YENİDEN ATANDI

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de kararnameyle Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine yeniden getirildi. Ekonomi Bakanlığından ayrıldıktan bir süre sonra bu göreve getirilen Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına AK Parti'den aday olmak için görevinden istifa etmişti. Zeybekci yeniden Ankara'daki görevine döndü.

HAZAL ATEŞ