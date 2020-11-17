Haberler Ekonomi Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine inşaat lisansı verildi! Bakanlık müjdeyi verdi: 2023'te devreye alınıyor

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine inşaat lisansı verildi! Bakanlık müjdeyi verdi: 2023'te devreye alınıyor

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. ünitesi için inşaat lisansının verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek." denildi.

AA 17.11.2020, 10:07 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020,10:08