Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı, 159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2021 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında konuşan Bakan Varank, yüksek katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik öncülüğünde güçlü büyümeyi yakalayacaklarını ifade etti. Varank, Türkiye'nin yeni başarı hikayesini kadınlar ve gençler başta olmak üzere girişimciler, ülkesine güvenen sanayiciler, bilim insanları ve emekçilerle birlikte yazacaklarını vurguladı. Ocak-ekim döneminde OSB'lerde 762 yeni fabrikanın üretime başladığını vurgulayan Varank, "Üretime geçen işletme sayısı % 14'lük artışla 12.259 oldu. Sanayi bölgelerinde 3.978 tesisin inşaatı sürüyor" diye konuştu.