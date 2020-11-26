Esnafa kira ve fatura desteği yolda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan salgınla mücadele sürecinde zorlu günler geçiren esnafa müjdeli haber geldi. KREDİ ÖDEMELERİ İÇİN

Bakan Pekcan, esnafa kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Pekcan, esnafa ayrıca global firmalarla iletişime geçtiklerini belirterek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da destek sağlanacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile esnafa gelen faturaları ve kira bedelleri karşılığında hibe ödeme yardımı için görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Ruhsar Pekcan, kredi kanadında da müjdeli haberler verdi. Pekcan, "Hazine tarafından esnafa kullandırılan faiz indirimli krediler, ertelemeler nedeniyle 1 Ocak-31 Ekim'de Halkbank'a yapılan gelir kaybı 2.6 milyar lira olarak bildirilmiştir. Oda, borsa mevduatlarının bankalara yatırılmasıyla oluşturulan kaynaktan düşük faizli kredi imkanı sağlandı. 50 bin firmaya 3 milyar lira Nefes Kredisi kullandırıldı" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR ÇALIŞMA VAR

Esnafın mağduriyetinin farkında olduklarını belirten Bakan Pekcan, "Yakın zamanda duyurusunu yapacağımız yeni bir çalışma başlattık. Bakanlık olarak global firmalarla iletişime geçtik, onlara sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebiliriz? Bununla ilgili bir çalışmamız var" açıklamasını yaptı.



2021 YILINDA ARTACAK

BAKAN Pekcan, KOOPDES kapsamında 133 kooperatifin 143 projesine, bütçe tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira olan projelere 13 milyon 648 bin 399 lira hibe desteği verildiğini söyledi. Pekcan, "Bu rakamı 4 ayda sağladık. Bu projeye devam ediyoruz, 2021'de de artırmak istiyoruz" dedi.



3 AYAKTAN OLUSUYOR

MERSİN Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer, TESK nezdinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yapılan görüşmelerin sonucunda, esnafa hibe desteği verilmesi için düğmeye basıldığını açıkladı. Zorda kalan esnafa 3 ayaklı bir hibe desteği verileceğini kaydeden Dinçer, "Kantincilerden kira alınmaması, esnaf sanatkarlarımızdan elektrik, su, doğalgaz ödemeleri karşısında belirlenecek miktarda hibe yapılması söz konusu. İkinci ayak, oda kayıt belgesine ertelemeyi kapsıyor. Böylece oda kayıt belgelerini üç ay sonra vermeleri şartıyla esnafımıza kredi desteğinin yolu açılacak. Üçüncü ayak ise global firmalardan sponsorluk sağlanması ile ilgili" ifadelerini kullandı.