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Haberler Ekonomi 8 bin polis adayı başvuru için bekliyor

8 bin polis adayı başvuru için bekliyor

8 bin polis adayı başvuru için bekliyor
Giriş Tarihi: 1.12.2020

Polis Akademisi Başkanlığı, 8 bin polis memuru alınacağını duyurdu. İlgili kuruma 6.400 lisans, 1.600 önlisans kadın ve erkek olmak üzere toplamda 8 bin personel alınacak. Polis olmak isteyen gençler gözlerini 27. Dönem POMEM polis alımı başvurularına çevirdi. POMEM kılavuzu ve ön başvuru ekranının önümüzdeki günlerde erişime açılması öngörülüyor.

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