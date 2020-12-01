8 bin polis adayı başvuru için bekliyor

Polis Akademisi Başkanlığı, 8 bin polis memuru alınacağını duyurdu. İlgili kuruma 6.400 lisans, 1.600 önlisans kadın ve erkek olmak üzere toplamda 8 bin personel alınacak. Polis olmak isteyen gençler gözlerini 27. Dönem POMEM polis alımı başvurularına çevirdi. POMEM kılavuzu ve ön başvuru ekranının önümüzdeki günlerde erişime açılması öngörülüyor.